Wer weniger als 7.500 Kilometer im Jahr Auto fährt, für den kann sich Carsharing rechnen. In Metzingen wird es angeboten, aber nicht unbedingt in Wohnortnähe.

Zwei der drei Metzinger Carsharing-Autos stehen am Bahnhof: ein vollelektrischer Renault Zoe (rechts) und ein geräumiger Benziner Dacia Lodgy. Foto: Markus Pfisterer Zwei der drei Metzinger Carsharing-Autos stehen am Bahnhof: ein vollelektrischer Renault Zoe (rechts) und ein geräumiger Benziner Dacia Lodgy. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.