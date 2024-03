Busse statt Züge: Neckar-Alb-Bahn ab Freitag teilweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zugfahrgäste zwischen Wendlingen und Metzingen müssen vom Freitag, 22. März, um 21 Uhr und Dienstag, 2. April, um 4.45 Uhr auf Busse ausweichen. In dieser Zeit ist nämlich die Neckar-Alb-Bahn teilweise gesperrt, weil im Bahnhof Nürtingen Weichen erneuert werden. Das teilte Patrick Schober, der Referent Marketing und Kommunikation der SWEG Bahn Stuttgart, am Montag mit.

In dieser Zeit fallen die IRE 6-Züge der Deutschen Bahn und der SWEG zwischen Stuttgart Hbf und Tübingen Hbf komplett aus. Die Züge der Metropol-Express-Linien (MEX)12 von und nach Heilbronn und MEX 18 von und nach Osterburken der SWEG fahren bis auf wenige Ausnahmen nur zwischen Stuttgart Hbf und Wendlingen sowie zwischen Metzingen und Tübingen Hbf. Dazwischen fahren in der Zeit Ersatzbusse teils ohne Stopp zwischen Wendlingen und Metzingen in 25 Minuten und teils mit Halten in Oberboihingen, Nürtingen und Bempflingen. Dann sind die Busse 50 Minuten unterwegs. (mak)