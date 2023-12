Angeklagter Pfleger, der im Oktober 2022 in Grabenstetten ein Feuer gelegt hat, kommt nicht in Haft, weil er psychisch krank ist. Tübinger Landgericht ordnet aber die Unterbringung des 30-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an.

