In der Corona-Zeit rief die Gemeinde Beuren nach einem Rettungsschirm der Politik, um die Panorama Therme über Wasser zu halten. Jetzt können die Betreiber wieder in ihre Aushängeschild investieren.

Über das Aktivbecken spannt sich jetzt ein Sternenhimmel Foto: Nicht angegeben Über das Aktivbecken spannt sich jetzt ein Sternenhimmel Foto: Nicht angegeben

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.