Karin Bernhard hat beim Pflegestützpunkt Wannweil die erschütternde Beobachtung gemacht, dass immer mehr Senioren in der völlig überlasteten Notfallambulanz wieder nach Hause geschickt werden - ob sie dort versorgt sind oder nicht. FOTO: LEISTER Karin Bernhard hat beim Pflegestützpunkt Wannweil die erschütternde Beobachtung gemacht, dass immer mehr Senioren in der völlig überlasteten Notfallambulanz wieder nach Hause geschickt werden - ob sie dort versorgt sind oder nicht. FOTO: LEISTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.