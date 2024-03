Eine Regionalbahn der Deutschen Bahn verlässt an einem nebligen Morgen den Bahnhof von Metzingen in Richtung Bad Urach. Von diesen Zügen fahren nur sehr wenige während des Bahnstreiks am Donnerstag und Freitag. Foto: Markus Pfisterer Eine Regionalbahn der Deutschen Bahn verlässt an einem nebligen Morgen den Bahnhof von Metzingen in Richtung Bad Urach. Von diesen Zügen fahren nur sehr wenige während des Bahnstreiks am Donnerstag und Freitag. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.