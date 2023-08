Alles locker: Die Kinder Vincent und Enola trainieren im Metzinger Freibad schwimmen und freuen sich übers kühle Wasser an einem der heißesten Tage dieses Sommers. Ihre Eltern freuen sich darüber, dass sie für die Kids keinen Eintritt zahlen mussten. Foto: Ruof Alles locker: Die Kinder Vincent und Enola trainieren im Metzinger Freibad schwimmen und freuen sich übers kühle Wasser an einem der heißesten Tage dieses Sommers. Ihre Eltern freuen sich darüber, dass sie für die Kids keinen Eintritt zahlen mussten. Foto: Ruof

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.