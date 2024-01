Traditionell spricht Bad Urachs Bürgermeisters nach dem Neujahrsgottesdienst in der Stiftskirche St. Amandus ein Grußwort und kündigt seine Kandidatur für eine dritte Amtsperiode an - Wahl ist im Oktober.

Dekan Michael Karwounopoulos (links) und Bürgermeister Elmar Rebmann beim Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde. Foto: Kirsten Oechsner Dekan Michael Karwounopoulos (links) und Bürgermeister Elmar Rebmann beim Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde. Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.