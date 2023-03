Bad Urach ehrt einen ganz bescheidenen Lebensretter

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Es ist der 28. Oktober 2022. An diesem Freitag geht eine Bewohnerin des Seniorenzentrums Herzog Christoph in der Mühlwiesenstraße zur Mittagszeit an der nahen Erms entlang, die 86-Jährige will vermutlich nach dem jungen Fischreiher schauen, der seit ein paar Tagen verletzt am Ufer sitzt. Was dann passiert, weiß niemand genau. Nur soviel: Die Dame muss in die Erms gefallen sein, wo sie im flachen Wasser bewusstlos liegen bleibt. Von dem Unglück zeugt nur der herrenlose Rollator neben der Erms. Hätten den niemand bemerkt, kann man sich ausmalen, wie tragisch die Geschichte ausgegangen wäre.

»Wenn Sie nicht so selbstlos gehandelt hätten, wäre die Frau gestorben«

Klaus Schweikardt, der im Bau- und Gartenmarkt Baywa im Seilerweg arbeitet, nur ein paar Meter weiter, fällt der verwaiste Rollator auf. Der 61-Jährige aus Münsingen wird stutzig, er läuft direkt zur Erms. Dort entdeckt er die bewusstlose Frau und handelt sofort. Ohne zu zögern, springt er ins Wasser und birgt die 86-jährige Frau, die zu dieser Zeit schon eine Dreiviertelstunde in der Erms liegt. Die Rettung.

»Dass sie nach dieser Zeit noch lebte, grenzte ohnehin schon an ein Wunder, denn wir können uns alle vorstellen, wie kalt die Erms Ende Oktober ist«, sagte jetzt Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann im Gemeinderat, wo er Klaus Schweikardt ehrte. Gleich zwei Wunder, wie der Uracher Bürgermeister hervorhob: ein aufmerksamer Mensch, der nachschaut, was es mit einem verwaisten Rollator auf sich hat – und dann sofort reagiert –, und ein verunglückter Mensch, der ein unfreiwilliges »Eisbad« so lange überlebt.

»Wenn Sie nicht so aufmerksam gewesen wären und so selbstlos gehandelt hätten, wäre die Frau gestorben«, sagte Bürgermeister Elmar Rebmann zu Klaus Schweikardt, »denn es bestand akute Lebensgefahr, wie der alarmierte Notarzt sofort feststellte.« Klaus Schweikardt bezeichnete er als »Retter in der Not im wahrsten Sinne«, weil er in der kritischen Situation nicht weggeschaut, sondern eingegriffen und ein Leben gerettet hat. »Sie sind ein Vorbild für uns alle, und Sie sind der Beweis dafür, dass es – entgegen aller pessimistischen Lamentos –, immer noch Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die hinschauen, statt wegzuschauen«, sagte Elmar Rebmann, »dass es Menschen gibt, die nicht nur an das eigene Wohlergehen denken, sondern sich für andere Menschen in Not einsetzen und sich dabei sogar selbst in Gefahr begeben.«

Und die Frau, die eine Dreiviertelstunde in dem eiskalten Bach gelegen ist? Der Bürgermeister hatte sich kurz vor der Ehrung im Gemeinderat im Seniorenzentrum nach ihrem Wohlbefinden erkundigt. »Ergebnis: Die Dame erfreut sich wieder bester Gesundheit, hilft mit Vorliebe beim Zusammenlegen der Wäsche mit und ist wieder jeden Tag fleißig mit dem Rollator unterwegs.«

»Des isch jo wohl selbstverständlich, des isch eigentlich Bürgerpflicht«

»Das wäre ohne Sie, lieber Herr Schweikardt, und ohne Ihre Tat nicht möglich gewesen«, schloss der Bürgermeister seine Lobesworte. Dafür gab’s stehenden Beifall vom Gemeinderat und einen Früchtekorb mit vielen Vitaminen. Dazu einen Gutschein für die Alb-Thermen, wo’s viel warmes Wasser gibt, wie Elmar Rebmann nachschob.

Für Klaus Schweikardt war das alles keine große Sache. Er kam, sah, und handelt. Er habe nicht viel zu sagen, sagte er. »Des isch jo wohl selbstverständlich«, so der 61-Jährige, »des isch eigentlich Bürgerpflicht.« (GEA)