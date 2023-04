B312-Anschlussstelle bei Riederich: Baustelle fertig

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Seit Ende September 2022 lässt das Regierungspräsidium Tübingen an der B312 Einfädelungsstreifen, im Bereich der Anschlussstelle zur L374 bei Riederich, neu bauen. Nach einer witterungsbedingten Unterbrechung der Arbeiten über den Jahreswechsel wurden die Arbeiten für den dritten und letzten Bauabschnitt im Februar wiederaufgenommen. Mit der Fertigstellung des Einfädelungsstreifens in Fahrtrichtung Reutlingen sind die Bauarbeiten soweit abgeschlossen, dass am heutigen Donnerstag, 6. April, die Anschlussstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Mit dem Umbau wurde in der ersten Bauphase der Ausfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen nach Westen verschoben, um in der zweiten Bauphase den gegenüberliegenden Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart bauen zu können. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Anteilig übernimmt der Bund 855.000 Euro und das Land 845.000 Euro der Kosten. (eg)