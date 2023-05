Bis zur Gartenschau im Jahr 2027 sollen zwei zentrale Kreuzungen an der B28 in Bad Urach umgestaltet werden.

Der tägliche Stau auf der B 28 in Bad Urach am Spätnachmittag. Am Ortsausgang Richtung Metzingen und Bleiche-Kreuzung ist es oft wesentlich schlimmer. ARCHIVFOTO: FINK Foto: Andreas Fink Der tägliche Stau auf der B 28 in Bad Urach am Spätnachmittag. Am Ortsausgang Richtung Metzingen und Bleiche-Kreuzung ist es oft wesentlich schlimmer. ARCHIVFOTO: FINK Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.