Aufmerksamer Nachbar ertappt Einbrecher in Grafenberg

GRAFENBERG. Ein aufmerksamer Nachbar hat am Freitagabend ein Einbrecherquartett während der Tatausführung gestört, sodass es ihnen nicht gelang in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Kleinbettlinger Straße einzudringen. Gegen 18.45 Uhr konnte der Anwohnerlaut Polizei die Personen dabei beobachten, wie sie zunächst um das Haus herumschlichen und anschließend versuchten, sich durch ein Fenster Zugang zum Objekt zu verschaffen.

Der Zeuge verständigte die Polizei und sprach die Einbrecher an, woraufhin diese in Richtung Kleinbettlingen flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos. Am Gebäude wurde eine Scheibe eingeworfen, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand.