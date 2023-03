Warum das Uracher Kinderhaus »Am Seele« heißt, sieht man auf dem Bild. Das weiße Gebäude liegt unweit des kleinen Gewässers mit Wasserfontäne neben der Georg-Goldstein-Schule. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, dass es mit einer Fotovoltaikanlage bestückt wird. Die Verwaltung hatte für eine 14,8 kWp-Anlage plädiert, der Gemeinderat hatte sich für eine deutlich größere 44,3 KWp-Anlage entschieden und damit auch Bürgermeister Elmar Rebmann zum Umstimmen bewogen. FOTO: FINK Warum das Uracher Kinderhaus »Am Seele« heißt, sieht man auf dem Bild. Das weiße Gebäude liegt unweit des kleinen Gewässers mit Wasserfontäne neben der Georg-Goldstein-Schule. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, dass es mit einer Fotovoltaikanlage bestückt wird. Die Verwaltung hatte für eine 14,8 kWp-Anlage plädiert, der Gemeinderat hatte sich für eine deutlich größere 44,3 KWp-Anlage entschieden und damit auch Bürgermeister Elmar Rebmann zum Umstimmen bewogen. FOTO: FINK

