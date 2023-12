Am Sonntagnachmittag veranstaltete die Stadt Bad Urach für über 400 Ehrenamtliche ein Adventskonzert in der Stadthalle.

Die Aureliusknaben, Zitherspieler Willi Huber und Moderator Edi Graf bescherten den Ehrenamtlichen besinnliche Stunden. Foto: Gabriele Böhm Die Aureliusknaben, Zitherspieler Willi Huber und Moderator Edi Graf bescherten den Ehrenamtlichen besinnliche Stunden. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.