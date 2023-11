Der Freundeskreis Fröhliches Alter hat zusammen mit der Geschichtswerkstatt und dem Krankenpflegeförderverein zu einem Kaffeenachmittag im Martin-Luther-Haus eingeladen. Diese drei Akteure würden schon genügen, um für ein volles Haus zu sorgen. Wenn es dann noch um »Sitten und Gebräuche früher und heute« geht, ist klar, dass es so voll wird, dass immer wieder noch mehr Stühle in den Saal herbeigeschafft werden müssen.

So was gibt's heute nicht mehr. Umso mehr Freude macht es, mit alten Fotos in die Vergangenheit einzutauchen – vor allem, wenn man einen Teil der Menschen kennt: Das Foto aus der Sammlung von Walter Ott zeigt einen Hochzeitszug in der Wannweiler Hauptstraße im August 1951. Foto: Privat

