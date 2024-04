Oertel+Spörer-Autor Julian Letsche hat einen neuen Krimi geschrieben und bei Osiander Reutlingen aus ihm gelesen, begleitet von der Band Lads Go Buskin. Die Freundschaft zweier Männer verhindert in seinem Buch das Unheil nicht.

Wenn harte Männer streiten: Julian Letsche liest aus seinem neuen Buch. Foto: Thomas Morawitzky Wenn harte Männer streiten: Julian Letsche liest aus seinem neuen Buch. Foto: Thomas Morawitzky

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.