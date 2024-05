Nur knapp entkam der Max-Beckmann-Schüler Léo Maillet im Zweiten Weltkrieg der Verfolgung durch die Nazis in Frankreich. Aus Skizzen, die auf der Flucht entstanden, fertigte er später eine Mappe mit Radierungen. Diese sind nun im Atelier Winand Victor in Reutlingen zu sehen.

Auch eine Szene im Café gehört zu den zwölf Blätter von Maillets Radiermappe. Foto: Armin Knauer Auch eine Szene im Café gehört zu den zwölf Blätter von Maillets Radiermappe. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.