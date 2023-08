Nach kurzer, schwerer Krankheit starb am 11. August der österreichische Autor Günther Zäuner. Dem Publikum in Reutlingen war er vor allem durch seine Kurz-Lesungen bei der Kriminacht am Burgplatz im Dezember bekannt.

Günther Zäuner Foto: Privat Günther Zäuner Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.