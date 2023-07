Bei bestem Sommerwetter ist in der vergangenen Woche das Sommertheater im Reutlinger Spitalhof gestartet: »Romulus der Große« von Friedrich Dürrenmatt in der Regie von Marion Schneider-Bast, mit Schauspieler Rupert Hausner in der Titelrolle. Unser Fotograf Frank Pieth hat mit der Kamera Eindrücke von der Produktion festgehalten, die das Theater Die Tonne noch bis zum 30. Juli mehrmals pro Woche auf die Open-Air-Bühne bringt

Verschwörer wie der römische Patrizier Ämilian (Kristin Scheinhütte, links) und Kriegsminister Mares (David Liske) trachten Kaiser Romulus Augustus (Rupert Hausner) nach dem Leben. Foto: Frank Pieth Verschwörer wie der römische Patrizier Ämilian (Kristin Scheinhütte, links) und Kriegsminister Mares (David Liske) trachten Kaiser Romulus Augustus (Rupert Hausner) nach dem Leben. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.