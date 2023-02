Wie eine Theater-Aufführung in Reutlingen entsteht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bevor sich im Theater der Vorhang hebt – was wörtlich genommen in vielen Häusern gar nicht mehr immer der Fall ist – muss vieles zusammenkommen. Angestellte und freie Mitarbeiter arbeiten daran, dass eine Aufführung entsteht. Am Beispiel des Hermann-Hesse-Abends »Und dieses Ei heißt Welt« am Reutlinger Theater »Die Tonne« zeigen wir, wer so alles beteiligt ist.

So funktioniert die interaktive Grafik

Fahren Sie mit der Maus über eine Person oder eines der kleinen Bilder. Wenn Sie über einen klickbaren Bereich kommen, ändert sich der Mauszeiger in eine Hand. Wenn Sie dann mit der linken Maustaste klicken, öffnet sich ein Fenster mit dazugehörigen Informationen. Wenn Sie die interaktive Grafik mobil ansehen, können Sie die Infos öffnen, indem Sie auf eine Person oder eines der kleinen Bilder tippen.

Foto: Frank Pieth