2022 kam mit dem Erbe von Manfred Wandel und Gabriele Kübler ein umfangreicher Bestand Konkreter Kunst ans Reutlinger Kunstmuseum. Diesen Schatz will man nun in den Wandel-Hallen präsentieren. Warum das ziemlich aufwendig ist, erläuterte Kurator Holger Kube Ventura.

Holger Kube Ventura, beim Kunstmuseum Reutlingen für die Sammlung Konkreter Kunst zuständig, erläutert ein Werk von Hartmut Böhm, das bei der Ausstellung »Konkrete Progressionen« ab Oktober in den Wandel-Hallen gezeigt werden soll. Foto: Armin Knauer Holger Kube Ventura, beim Kunstmuseum Reutlingen für die Sammlung Konkreter Kunst zuständig, erläutert ein Werk von Hartmut Böhm, das bei der Ausstellung »Konkrete Progressionen« ab Oktober in den Wandel-Hallen gezeigt werden soll. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.