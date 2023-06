Der Wald spielt in dieser Freilichttheatersaison im Südwesten eine tragende Rolle – in William Shakespeares »Der Sommernachtstraum« beispielsweise, aber auch auf Theater-Wanderungen, die das Mensch-Natur-Verhältnis in unterschiedlichen Facetten beleuchten. »Sister Act« und »Der Zauberer von Oz(z)« gehören zu den meistgespielten Stücken im Sommer. Ansonsten kann man etwa mit Sherlock Holmes ermitteln oder bei »Shakespeare in Love« schmachten

Foto: Gea Foto: Gea

