Eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums bringt Kultureinrichtungen und Wirtschaftsbetriebe in Sachen Klimaschutz zusammen. In der Region bilden die Württembergische Philharmonie und Schwörer Haus ein solches »SDG-Tandem«. Zum Auftakt waren Energiespar-Scouts von Schwörer Haus bei der WPR unterwegs. Und wurden sofort fündig.

Energie-Scout Zinar Özmen von Schwörer Haus hat mit der Wärmebildkamera unnötigen Energieaufwand an einem Heizkörper entdeckt. Foto: Armin Knauer Energie-Scout Zinar Özmen von Schwörer Haus hat mit der Wärmebildkamera unnötigen Energieaufwand an einem Heizkörper entdeckt. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.