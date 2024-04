An Abwechslung war kein Mangel an den beiden Abenden des Represent-Festivals im franz.K. Die jährliche Leistungsschau der regionalen Bandszene bot ein Spektrum von Soul und Pop bis Metal. Und offenbarte eine staunenswerte Qualität.

Zwischen Alternative und Britrock: die Gruppe Belladonna mit Sänger Fionn Mark (links) und Gitarrist Lennart Gemballa. Foto: Armin Knauer Zwischen Alternative und Britrock: die Gruppe Belladonna mit Sänger Fionn Mark (links) und Gitarrist Lennart Gemballa. Foto: Armin Knauer

