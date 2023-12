Musikalische Vielfalt prägte das Konzert der Wiener Sängerknaben in der Reutlinger Stadthalle. Am Ende gab es für die knapp zwei Dutzend Sänger aus der Donau-Metropole Standing Ovations.

Die Wiener Sängerknaben mit Kapellmeister Manolo Cagnin (am Flügel) bei ihrem Auftritt in der Reutlinger Stadthalle. Foto: Christoph B. Ströhle Die Wiener Sängerknaben mit Kapellmeister Manolo Cagnin (am Flügel) bei ihrem Auftritt in der Reutlinger Stadthalle. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.