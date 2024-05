In Zeichnungen hat Xenia Muscat Erkrankung und Tod eines geliebten Menschen dokumentiert. Die Serie ist Zentrum ihrer nun gestarteten Ausstellung »Von Anfang bis Ende« in der Reutlinger Pupille.

Xenia Muscat vor der Serie mit Zeichnungen ihres erkrankten Partners. Foto: Birgit Vey Xenia Muscat vor der Serie mit Zeichnungen ihres erkrankten Partners. Foto: Birgit Vey

