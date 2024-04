Im neu renovierten Kunstgebäude am Stuttgarter Schlossplatz setzt der Künstler Florian Slotawa Skulpturen aus den Beständen der Staatsgalerie in Szene. Und kombiniert sie hintersinnig mit Alltagsgegenständen.

Waschmaschinen als Kunst-Untersatz: Kurator Hendrik Bündge (links) und Florian Slotawa in einem Raum der Schau »Stuttgart sichten«. Foto: Armin Knauer Waschmaschinen als Kunst-Untersatz: Kurator Hendrik Bündge (links) und Florian Slotawa in einem Raum der Schau »Stuttgart sichten«. Foto: Armin Knauer

