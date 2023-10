»Tarzan« in Stuttgart: Neu mit modernem Twist

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART-MÖHRINGEN. Drei Jahre en suite gespielt, war »Tarzan« neben »Tanz der Vampire« einer der großen Publikumserfolge der Musicaltheater im Stuttgarter SI-Centrum. Nun bringt Stage Entertainment Germany das dort 2016 zuletzt gegebene Disney-Musical zurück in die Landeshauptstadt. Freilich in einer grundlegend überarbeiteten Form, gelte es doch, mit dem, was am 8. November auf die Bühne kommt, »die Erwartungshaltung des Publikums zu übertreffen«, so Henning Langhoff, der im Hamburger Musical-Imperium, das in Stuttgart das Palladium Theater und das Apollo Theater betreibt, den Titel Executive Producer trägt.

»Eine tolle Show, eine fantastische Liebesgeschichte, die zeitlos ist, die tolle Musik von Phil Collins«, nennt Langhoff Argumente für die Wiederaufnahme. »Gleichzeitig ist ’Tarzan’ eine der spektakulärsten Produktionen, die man sehen und machen kann« - da habe man nicht lange überlegen müssen. Dass die 2008 in Hamburg uraufgeführte Disney-Fassung der Abenteurergeschichten von Edgar Rice Burroughs bislang nicht nur in Stuttgart eine der zuverlässigsten Cash Cows des Unterhaltungsunternehmens war, dürfte ebenfalls in die Spielplan-Entscheidung eingeflossen sein.

Runderneuert oder generalüberholt?

Gemeinsam mit dem Disney-Kreativteam habe man sich die gesamte Produktion neu angesehen, so Langhoff, und neben neuem Design und technischen Neuerungen im Bereich des branchenüblichen »Schneller, höher, steiler« - Flüge mit sechs Metern pro Sekunde, aus 17 Meter Höhe, über den Köpfen der Zuschauer – auch der Handlung einen zeitgemäßen »Twist« (Langhoff) verpasst. Wurde der Klassiker um den »König des Dschungels« also eher runderneuert oder generalüberholt? Da mag der Produzent sich nicht festlegen: »Anders neu« sei diese Neuinszenierung.

Täuschend echt wirken die von der Decke herabhängenden Ranken der Kunststoffpflanzen, die in der schicken Innenstadt-Location, die Stage Entertainment ausgewählt hat, um die Besetzung der männlichen und weiblichen Hauptrolle bekannt zugeben, die Wandbegrünung ergänzen. Beide stammen aus den Niederlanden und haben sich in einem intensiven Casting durchgesetzt, bei dem neben den üblichen Anforderungen des Genres – Gesang, Schauspiel, Tanz und Akrobatik allgemeinerer Art – vor allem Schwindelfreiheit gefragt war: Spektakuläre Luftakrobatik und Bungee-Flüge sind unerlässliche Elemente der Show.

Terence van der Loo ist 32 Jahre alt und wird ab November die Lufthoheit im Plastikdschungel des Palladium Theaters beanspruchen. »Tarzan« sei eine ultimative Kindheitserinnerung, er freue sich wahnsinnig auf die Rolle und darauf, »die Songs von Phil Collins zu singen und dabei durch die Lüfte fliegen zu dürfen«, so van der Loo auf Englisch. »Eine spektakulärere Show hätte ich mir für mein Deutschlanddebüt nicht wünschen können.« Die große Herausforderung werde nun sein, Deutsch und Fliegen zu lernen – »gleichzeitig«. Seinen aktuellen Lebensmittelpunkt Amsterdam auf Zeit gegen Stuttgart einzutauschen, falle umso leichter, da seine Freundin zeitgleich im Ensemble von »Tina – Das Tina Turner Musical« engagiert ist. Musikalisch habe es ihm vor allem »Dir gehört mein Herz« angetan, sagt van der Loo, dessen Stimmfach der musikalische Leiter als »light pop tenor« angibt.

Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

25 Jahre jung ist Vajèn van den Bosch, die dem Hamburger Publikum aus »Wicked – Die Hexen von Oz« und der Cirque-du-Soleil-Produktion »Paramour« bekannt ist und in Stuttgart die Rolle der Jane Porter übernehmen wird. Auch für sie gehe ein Kindheitstraum in Erfüllung (als Achtjährige habe sie Chantal Janzen als Jane erlebt), so die Singdarstellerin (Stimmlage laut Musical Director »Alt mit gutem Belt«). Ihre Jane, die in der Neuinszenierung die Expedition nicht begleitet, sondern als Forscherin leitet, sei eine starke, coole Persönlichkeit, die ihren eigenen Weg geht. Ihr musikalischer Favorit ist das Liebesduett »Auf einmal«. Und worauf sie sich am meisten freut? »Auf Terence im Lendenschurz«, scherzt die so schlagfertige wie adrette Blondine. (GEA)