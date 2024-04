The Notwist kommen aus Bayern und machen perfekte Rockmusik. Am Donnerstag hypnotisierte Deutschlands beste Independent-Band das franz.K.

Bayern im Weltraum: The Notwist in Trance. Vorne Sänger/Gitarrist Markus Acher. Foto: Thomas Morawitzky Bayern im Weltraum: The Notwist in Trance. Vorne Sänger/Gitarrist Markus Acher. Foto: Thomas Morawitzky

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.