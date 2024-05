Es war eine treffliche Würdigung des Reutlinger Komponisten Veit Erdmann zum 80. am Sonntagmorgen im Reutlinger Spitalhofsaal. Lobende und launige Worte, viel Erdmann-Musik, gespielt von Profis und jungen Talenten, Uraufführungen sogar. Und ein Seitenhieb von Laudator Kolja Lessing in Richtung Philharmonie.

Blumen für den Jubilar Veit Erdmann überreicht zu dessen 80. Geburtstag der Reutlinger OB Thomas Keck. Foto: Armin Knauer Blumen für den Jubilar Veit Erdmann überreicht zu dessen 80. Geburtstag der Reutlinger OB Thomas Keck. Foto: Armin Knauer

