Tübinger »Ract!«-Festival mit überragender Delilah Bon

Wenn die Sonne untergeht, dann wird es beim Tübinger »Ract!«-Festival voll: So war es am Freitag auf dem Gelände in der Jahnallee. An diesem Festival-Tag lag der musikalische Akzent auf Punkrock und Hip-Hop. Die große Nummer am Abend, in beiden Genres zu Hause, war die englische Sängerin Delilah Bon. Zusammen mit zwei Begleiterinnen legte sie einen ganz starken Auftritt hin.