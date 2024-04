Nachdem letztes Jahr die angehende Stadtschreiberin Lisa Goldschmidt Tübingen wieder verlassen hatte, weil ihr die Unterkunft nicht genügte, zieht die neue Stadtschreiberin Anna Hetzer nun in das Aufseherhaus am Stadtfriedhof. Diese freut sich sichtlich über das Stipendium.

Die Lyrikerin Anna Hetzer bei ihrer Antrittslesung als neue Stadtschreiberin der Stadt Tübingen am 17. April 2024 im Tübinger Rathaus. Foto: Von Max Schniepp Die Lyrikerin Anna Hetzer bei ihrer Antrittslesung als neue Stadtschreiberin der Stadt Tübingen am 17. April 2024 im Tübinger Rathaus. Foto: Von Max Schniepp

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.