Stimmliche Sternstunden: Das SWR3 New Pop Festival

An drei Tagen und Nächten stellten die Trendscouts von SWR3 in zwölf ausverkauften Konzerten die neuesten Entwicklungen der Popmusik vor. Fazit: Vor allem Frauenstimmen wie die der Soulröhren Raye und Olivia Dean prägten die 28. Ausgabe des New Pop Festivals und sorgten neben den energiegeladenen Auftritten von Sängerin Dylan und der Band Only the Poets für die musikalischen Highlights. Dagegen gab es etwas weniger der kostenlosen Star-Talks und das New Pop Spezial wurde zum Abschluss durch eine DJ Night mit Lari Luke und Twocolors ersetzt.