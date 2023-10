Tolle Ausstrahlung, sagenhafte Stimme, authentische Appelle für mehr Menschlichkeit: Max Mutzke hat in der Metzinger Motorworld alle Sympathien auf seiner Seite. An seiner Seite glänzen Trompeter Jakob Bänsch und Saxofonist Jakob Manz.

Max Mutzke sorgt in der Metzinger Motorworld für Stimmung. Foto: Jürgen Spieß Max Mutzke sorgt in der Metzinger Motorworld für Stimmung. Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.