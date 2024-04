Das Festivalteam mit den beiden Nilpferd tragenden Leitern Paolo Roberto de Carvalho und Maria Vallecillos Soldado sowie Pressesprecher Yapác Manuel Kunze, Berenice Höntzsch, Eric Bodemer, Bianka Tovirac und Elena Suck. Foto: Jürgen Spieß Das Festivalteam mit den beiden Nilpferd tragenden Leitern Paolo Roberto de Carvalho und Maria Vallecillos Soldado sowie Pressesprecher Yapác Manuel Kunze, Berenice Höntzsch, Eric Bodemer, Bianka Tovirac und Elena Suck. Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.