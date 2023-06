So kommen 18-Jährige an ihre 200 Euro für die Kultur

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Mit dem an diesem Mittwoch startenden Kulturpass für Jugendliche mit 18 Jahren gibt es aus Sicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine neue Form öffentlicher Förderung. »Wir verknüpfen erstmals beide Seiten, weil nicht nur Anbieter gefördert werden, sondern auch die Nutzer«, sagte Roth in Berlin.

Für den bundesweit gültigen Kulturpass können sich im Jahr 2005 geborene Jugendliche in Deutschland über eine App registrieren. Das sind rund 750 000 junge Menschen, die in diesem Jahr 18 geworden sind oder werden. Um die App nutzen zu können, müssen sich Interessierte über die Online-Funktion des Personalausweises identifizieren. Auch Aufenthaltstitel sollen gelten.

- Kino, Konzerte, Instrumente

Die Grünen-Politikerin will eine möglichst vielfältige Palette im Kulturangebot. »Alles, was legal ist, kann mit den 200 Euro erworben werden, es gibt keinen pädagogischen Ansatz bei der Auswahl. Wir definieren den Kulturbegriff breit.« Dennoch sind Einschränkungen vorgesehen: »Wir wollen Präsenzangebote und setzen auf Live-Erlebnisse, deswegen gibt es etwa keine Streaming-Dienste.«

Roth sieht den Kulturpass als eines ihrer zentralen Projekte in diesem Jahr. Für sie ist es ein Signal an die junge Generation nach der Corona-Pandemie, als sich viele aufgrund der Beschränkungen zurückgezogen hatten. Sie sieht eine Chance, die heute 18-Jährigen zu erreichen und längerfristig für Kulturangebote zu gewinnen. Vorbild des Angebotes ist unter anderem Frankreich, wo es bereits seit Längerem einen Kulturpass gibt. Dort hatte das Angebot etwa bei Kinos für eine deutlich stärkere Nachfrage gesorgt. Gedacht ist daran, das Modell, sollte es sich bewähren, auch auf 16- und 17-Jährige auszuweiten.

- Wie funktioniert der Kulturpass?

Alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, erhalten ein Budget in Höhe von 200 Euro. Dieses Budget können sie auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website nutzbar ist. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Budget bis zu zwei Jahre zur Verfügung steht. Auf der Plattform können sich Kulturanbieter registrieren und dort beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Auch Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sowie Bücher, Tonträger oder Noten sollen zum Angebot gehören. Die Registrierung ist beschränkt auf lokale Kulturanbieter. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen.

- Für wen ist der Kulturpass?

Das 200-Euro-Kulturbudget können alle freischalten, die im Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag feiern und einen elektronischen Personalausweis, eine eID-Karte oder einen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) für Deutschland besitzen. Eines dieser Dokumente ist notwendig, um sich über das Online-Ausweis-Verfahren in der Kulturpass-App zu registrieren und das Budget freizuschalten. Registrieren kann man sich ab seinem 18. Geburtstag.

- Wie funktioniert die Registrierung?

Um sich digital in der Kulturpass-App zu registrieren, benötigt man einess der drei folgenden Dokumente: Personalausweis mit Online-Ausweis-Funktion (für deutsche Staatsangehörige), eID Karte (für EU Bürger- und Bürgerinnen) oder Elektronischer Aufenthaltstitel (für Nicht-EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland). Die einzelnen Schritte zur Registrierung erfolgen direkt in der Kulturpass-App. Weitere Details und Informationen findet man im Help-Center ( https://service.kulturpass.de/help/de-de/).

- Wie kann man das Budget einlösen?

Man kann sich ab seinem 18. Geburtstag auf der Plattform per Online-Ausweis-Verfahren registrieren. Einmal registriert, kann man das Budget über die Kulturpass-Website oder in der Kulturpass-App einlösen. Das Ticket oder den ausgewählten Artikel bekommt man dann vor Ort bei den Kulturanbietenden.

- Was kann man mit dem Budget alles kaufen?

Per App können Tickets für Kultur-Events wie Kino, Konzerte, Theater im Wert von 200 Euro gekauft werden – allerdings nur von Anbietern, die sich ihrerseits auf der Kulturpass-Plattform registriert haben. Möglich sind auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente. »Es sind viele Erwartungen an den Kulturpass geknüpft, auch weil vielen 18-Jährigen durch die Corona-Zeit kulturelle Erlebnisse fehlen«, sagte Roth.

- Wie viele Anbieter machen mit?

Bisher haben sich knapp 4 900 Anbieter mit etwa 1,6 Millionen verschiedenen Angeboten angemeldet. Die Zahl allein der Museen, Kinos und Buchhandlungen in Deutschland liegt bei rund 14 000. »Wir sind erst am Anfang, die Zahl der Anbieter und Angebote kann sich aber jetzt schon sehen lassen«, sagt Roth. (dpa/eg)

www.kulturpass.de