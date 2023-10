Große Gefühle, großes Klangkino: In ihrem ersten Konzert der Kaleidoskopreihe ging die Württembergische Philharmonie in der Stadthalle Reutlingen auf Streifzug durchs französische Kino. Dort gab es ein Treffen nicht nur mit Dr. Schiwago.

Ismaël Margain improvisiert am Flügel über die Filmmusikthemen. Foto: Armin Knauer Ismaël Margain improvisiert am Flügel über die Filmmusikthemen. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.