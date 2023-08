Eine Ausstellung im Kölner Museum Ludwig zeigt, dass der Kampf um die eigene kulturelle Identität der Ukraine bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vollem Gange war. Die russische Avantgarde war in Teilen eine ukrainische, die als solche jedoch unterdrückt wurde.

Symbolbild eines Kulturkampfes: »Zusammengesetzt (Tesselated)« der ukrainischen Künstlerin Daria Koltsova. Foto: Thomas Morawitzky Symbolbild eines Kulturkampfes: »Zusammengesetzt (Tesselated)« der ukrainischen Künstlerin Daria Koltsova. Foto: Thomas Morawitzky

