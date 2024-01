Schicksalsfanfaren in Serie: Im Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie in der Stadthalle Reutlingen mit Bruckners Fünfter war das ganz große Pathos angesagt. Emotional war jedoch nicht zuletzt die Heimkehr eines einstigen WPR-Recken am Pult.

Hochkonzentrierter Dirigent, aufmerksame Musiker: Roberto Paternostro dirigiert die WPR bei Bruckner. Foto: Armin Knauer Hochkonzentrierter Dirigent, aufmerksame Musiker: Roberto Paternostro dirigiert die WPR bei Bruckner. Foto: Armin Knauer

