Das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart macht ernst mit der Inklusion: Die neue Schau zur Eiszeitkunst wendet sich an Sehende wie Sehbehinderte, Gehende wie Rollstuhlfahrer. Doch keineswegs nur Tast- und Sehsinn sind gefordert.

Stilisierte Figur einer tanzenden Frau in der Ausstellung »Urformen. Eiszeitkunst zum Anfassen« im Landesmuseum Württemberg. Foto: Armin Knauer Stilisierte Figur einer tanzenden Frau in der Ausstellung »Urformen. Eiszeitkunst zum Anfassen« im Landesmuseum Württemberg. Foto: Armin Knauer

