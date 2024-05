Revolte auf dem Schulklo: LTT zeigt »Das Gewicht der Ameisen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Sch*** auf Werbetexte« müsste der eigentliche Titel zu diesem Stück für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 12 Jahren lauten. Denn der Text von David Paquet beginnt mit großen Parolen. Eine sprechende Shampoo-Werbung auf der Schultoilette lässt die Figur Jeanne nicht nur gegen das Plakat randalieren, sondern gegen das gesamte System. Swaantje Lena Kleff inszeniert daraus eine Komödie voller absurder Begegnungen – in einer Schulwoche zwischen Mitbestimmung, Wahl, Revolte und Party. Premiere ist am Freitag, 17. Mai, um 10.30 Uhr auf der LTT-Werkstatt-Bühne.

Der Direktor hat seine Schule samt Schülerinnen und Schülern längst aufgegeben. Mit dem Sonderzuschuss, den die Schule aufgrund ihrer unterirdischen Bilanzen erhalten hat, ruft er zwei Veranstaltungen aus: eine Wahl, die den Schülerinnen und Schülern das Gefühl von Mitbestimmung vorgaukeln soll, und eine Kostümparty, die sie die Aussichtslosigkeit ihrer Situation gleich wieder vergessen lässt.

Doch nicht alle lassen sich von dieser Ignoranz anstecken. Da ist zum Beispiel Jeanne, die nicht länger hinnimmt, dass die Werbeplakate auf den Schultoiletten ein auf Produkten basierendes, vermeintliches Schönheitsideal propagieren. Jeannes Widerstand gegen das System führt sie direkt ins Zimmer des Schuldirektors. Auch ihr Mitschüler Oliver, der den immer wiederkehrenden Alptraum von einer toten Erde nicht loswird, bleibt unerschütterlich optimistisch: Irgendjemand muss ja anfangen, die Welt zu retten.

Feedback von einer Schulklasse

Schonungslos treibt der kanadische Autor David Paquet in seiner skurrilen Komödie »Das Gewicht der Ameisen« die Apathie der Menschen auf die Spitze und setzt ein Zeichen für Selbstwirksamkeit und subtilen Widerstand. Swaantje Lena Kleff versetzt das Stück gemeinsam mit Ausstatterin Anne Horny an den Ort, an dem der Protest seinen Anfang nimmt: die Schultoilette. »Hier finden Schülerinnen und Schüler im Alltag einen Rückzugsort«, so Kleff in der Beschreibung des Bühnenbilds, »es ist der Raum, um Pläne auszuhecken, den Blicken der Lehrkräfte zu entfliehen und dem Trubel einer Welt mit immer schlechteren Nachrichten Einhalt zu gebieten.« Der Vorab-Besuch in der Patenklasse des Stücks hat gezeigt: Die Toiletten sind auch im aktuellen Schulbetrieb ein Politikum. Eine Klasse begleitete das Stück bei den Proben und gab dem Team Feedback.

Paquets Text zeigt, dass im Lachen die Kraft liegt, selbst wirksam zu werden und mit kleinen Schritten eine Gemeinschaft mitzugestalten.

Es spielen: Alvaro Rentz, Anna Golde, Michael Mayer und Sophie Aouami. Musik: Ludwig Peter Müller, Dramaturgie: Max Sauer, Theaterpädagogik: Luisa Mell. Weitere Vorstellungen: 19. und 26. Mai. (eg )

