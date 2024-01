Recherchen der Journalisten-Gruppe Correctiv zu einem Geheimtreffen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen in Potsdam führte nicht nur zu zahlreichen Demonstrationen. Die Theaterszene reagierte mit Lesungen aus dem Correctiv-Protokoll. Am Tonne-Theater Reutlingen füllten Chrysi Taoussanis und David Liske am Freitag den Text mit Leben.

