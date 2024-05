Der Philosoph und die Lagunenstadt: Die Nietzsche-Kennerin Renate Müller-Buck hat sich auf Spurensuche begeben. In der Reutlinger Stadtbibliothek stellte sie ihr Buch »'… zitternd vor bunter Seligkeit': Nietzsche in Venedig« vor.

Renate Müller-Buck bei ihrer Lesung in der Reutlinger Stadtbibliothek. Foto: Christoph B. Ströhle Renate Müller-Buck bei ihrer Lesung in der Reutlinger Stadtbibliothek. Foto: Christoph B. Ströhle

