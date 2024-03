Drei Reutlinger mit Punkrock-Wurzeln haben sich in der Coronazeit zur Gruppe Dreibettzimmer vereint. Verstärkt durch einen Youngster am Schlagzeug peilen sie ihren ersten Auftritt im franz.K an. Und schlagen dabei neben Punkrock auch verblüffend andere Töne an.

Drei Männer mit einem besonderen Bandprojekt: Timo Possekel, Andreas Horvat und Sören Ress (von links) sind Dreibettzimmer. Nicht im Bild: Drummer Tom Horvat. Foto: pr Drei Männer mit einem besonderen Bandprojekt: Timo Possekel, Andreas Horvat und Sören Ress (von links) sind Dreibettzimmer. Nicht im Bild: Drummer Tom Horvat. Foto: pr

