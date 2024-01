Das Gefühl, in eine psychische Krise zu rutschen, in eine Depression, wird am Sudhaus Tübingen in der Choreografie von Katja Büchtemann zum Tanzstück »Artificial Normal«. Fragt sich: Finden die Tänzer Jakob Jautz und Eftychia Stefanou auch wieder aus der Krise heraus?

Eftychia Stefanou und Jakob Jautz performen in den Wogen von Frank Fierkes Ballonobjekt. Foto: Armin Knauer Eftychia Stefanou und Jakob Jautz performen in den Wogen von Frank Fierkes Ballonobjekt. Foto: Armin Knauer

