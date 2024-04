»ok.danke.tschüss« sagt die gleichnamige Band aus Tübingen zu den Verhältnissen. Wie die fröhliche Absage klingt, demonstrieren sie auf Tour, aktuell in Stuttgart, am 10. Mai dann in Tübingen.

Eva Sauter, Sängerin der Band ok.danke.tschüss, beim Auftritt im Stuttgarter Wizemann. Foto: Steffen Becker Eva Sauter, Sängerin der Band ok.danke.tschüss, beim Auftritt im Stuttgarter Wizemann. Foto: Steffen Becker

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.