Wolf-Dieter Rahns Requiem erklang erstmals in der Reutlinger Kreuzkirche. Zwei Chöre, ein Orchester und Vokalsolisten waren an der Uraufführung beteiligt. Eine weitere Aufführung folgt.

Die Kantorei der Kreuzkirche, der Hohbuchchor und ein Projektorchester unter der Leitung von Wolfhard Witte bei der Uraufführung des Requiems von Wolf-Dieter Rahn in der Kreuzkirche. Foto: Christoph B. Ströhle Die Kantorei der Kreuzkirche, der Hohbuchchor und ein Projektorchester unter der Leitung von Wolfhard Witte bei der Uraufführung des Requiems von Wolf-Dieter Rahn in der Kreuzkirche. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.