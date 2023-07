Um Otfried Preußlers »kleine Hexe« ging es im Familienkonzert des Reutlinger Orgelsommers am Donnerstagmorgen in der Marienkirche. Sabine Großhennig erzählte, Kantor Torsten Wille schuf auf der Großen Orgel hexerischen Klangzauber.

Kantor Torsten Wille erklärt jungen Besuchern des Familienkonzerts die Große Orgel der Marienkirche. Foto: Armin Knauer Kantor Torsten Wille erklärt jungen Besuchern des Familienkonzerts die Große Orgel der Marienkirche. Foto: Armin Knauer

