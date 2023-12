Musical-Quiz lösen und Tickets für die »Nacht der Musicals« in Reutlingen gewinnen

Glamour, Magie und große Gefühle: »Die Nacht der Musicals« führt am 17. Februar in der Stadthalle zu den Hits des Genres.

REUTLINGEN. Große Gefühle, rasante Tanzszenen, beseelte Melodien: Kaum ein Bühnengenre zieht so sehr die Massen an wie das Musical. Dieser Tage wird die Mischung aus Pop, Tanz und Theater hundert Jahre alt. Hätten Sie’s gewusst? Wenn Sie noch mehr zum Thema wissen, haben Sie gute Chancen, bei der »Nacht der Musicals« am 17. Februar in der Reutlinger Stadthalle dabei zu sein. Für diese Gala mit Hits aus beliebten Musicals verlost der GEA fünf Pakete, bestehend aus jeweils 2 Eintrittskarten und einer CD. Auf fünf weitere Gewinner wartet eine CD mit Musik aus der Show. Zuvor aber warten zwölf Quizfragen auf Sie.

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und im GEA veröffentlicht. (GEA)