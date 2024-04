Auf Kontrast setzt in diesem Jahr die Reihe »Bad Uracher Kammermusik« mit zwei Konzerten in der Schlossmühle: Das erste bringt Klassiker von Mozart und Brahms, im zweiten geben sich vier Fagottisten launig-verspielt.

Das Trio Toninton ist zu Gast in der Reihe »Bad Uracher Kammermusik«. Foto: pr Das Trio Toninton ist zu Gast in der Reihe »Bad Uracher Kammermusik«. Foto: pr

